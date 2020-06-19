19 Июнь 2020 2020-06-19T08:10:19+03:00

Михаил Туватин. Фото с его страницы в соцсети

В отношении него возбуждено новое уголовное дело

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Обвинение Михаилу Туватину будет предъявлено в ближайшее время.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в СУ СКР региона.

Старший помощник руководителя СУ СКР Саратовской области Надежда Волошина подтвердила, что в отношении Туватина возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, которые совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Максимальное наказание за это предусмотрено — до 20 лет лишения свободы.

- Полная информация будет после предъявления обвинения, — отметила Надежда Волошина.

Напомним, Михаила Туватина обвиняют в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в октябре 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU