В селе под Марксом 46-летнего мужчину задержали за избиение матери до смерти

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:30:29+03:00

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В Марксовском районе Саратовской области найдено тело 66-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружен 15 июня в частном доме села Семеновка.

На голове и лице женщины имелись многочисленные кровоподтеки. Эксперты считают, что причиной смерти стала тупая травма головы.

Возбуждено уголовное дело. Задержан 46-летний сын погибшей. Решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU