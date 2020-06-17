В селе под Марксом 46-летнего мужчину задержали за избиение матери до смерти
В Марксовском районе Саратовской области найдено тело 66-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружен 15 июня в частном доме села Семеновка.
На голове и лице женщины имелись многочисленные кровоподтеки. Эксперты считают, что причиной смерти стала тупая травма головы.
Возбуждено уголовное дело. Задержан 46-летний сын погибшей. Решается вопрос о мере пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU