В селе под Марксом найден труп пенсионерки
Утром 15 июня в селе Семеновка Марксовского района Саратовской области найден труп пожилой женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 68-летней пострадавшей обнаружено в частном доме. На трупе имелись ссадины и синяки на голове и лице.
Начата доследственная проверка. Эксперты осмотрели место происшествия и тело. По итогам экспертиз будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU