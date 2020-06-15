2020-06-15T15:44:20+03:00
Происшествия

В селе под Марксом найден труп пенсионерки

Женщину жестоко избили
Екатерина Семенова
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Следователи осмотрели место происшествия. Фото СУ СКР по Саратовской областиСледователи осмотрели место происшествия. Фото СУ СКР по Саратовской области
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Утром 15 июня в селе Семеновка Марксовского района Саратовской области найден труп пожилой женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 68-летней пострадавшей обнаружено в частном доме. На трупе имелись ссадины и синяки на голове и лице.

Начата доследственная проверка. Эксперты осмотрели место происшествия и тело. По итогам экспертиз будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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