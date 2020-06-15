В селе под Марксом найден труп пенсионерки

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:44:20+03:00

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Утром 15 июня в селе Семеновка Марксовского района Саратовской области найден труп пожилой женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 68-летней пострадавшей обнаружено в частном доме. На трупе имелись ссадины и синяки на голове и лице.

Начата доследственная проверка. Эксперты осмотрели место происшествия и тело. По итогам экспертиз будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU