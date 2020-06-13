В Ртищевском районе ураганный ветер повалил дерево на дом с детьми
В тот момент в частном доме находились женщина и двое маленьких детей
Дерево полностью перекрыло вход в дом. Фото облспаса
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Поисково-спасательная служба в Ртищевском районе вечером 13 июня выехала на вызов в село Салтыковка, где огромное дерево упало на частный дом.
Причиной падения стал ураганный ветер с дождем, бушевавший здесь 13 июня.
Пострадал дом №11 на улице Центральная. Никто не пострадал, главным неудобством стало то, что упавшее дерево полностью перекрыло вход в жилье. При этом внутри оставались женщина и двое детей.
Спасатели распилили дерево и освободили из вынужденного заточения 20-летнюю женщину и двух детей – двухлетнего малыша и 2-месячного младенца.
ИСТОЧНИК KP.RU