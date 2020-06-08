Саратовская область — на девятом месте по заболеваемости коронавирусом в России

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:55:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральный штаб подтвердил данные по заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.

Как ранее сообщал оперативный штаб области, на утро 8 июня было зарегистрировано 137 случаев коронавируса.

Таким образом, Саратовская область оказалась на девятом месте по России. Лидером рейтинга по приросту заболеваемости за сутки остается Москва — 2 001 человека. Всего по стране на утро 8 июня заразились 8 985 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU