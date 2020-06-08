Саратовская область — на девятом месте по заболеваемости коронавирусом в России
Федеральный штаб подтвердил данные по заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.
Как ранее сообщал оперативный штаб области, на утро 8 июня было зарегистрировано 137 случаев коронавируса.
Таким образом, Саратовская область оказалась на девятом месте по России. Лидером рейтинга по приросту заболеваемости за сутки остается Москва — 2 001 человека. Всего по стране на утро 8 июня заразились 8 985 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU