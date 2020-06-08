Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 8 июня 2020 года: рост до 137 случаев в сутки
На 9:00 8 июня, по оперативным данным штаба при правительстве области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в регионе зарегистрировано 137 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования.
Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 3 900 человек. Выздоровели с начала эпидемии 1 596 человека, за сутки — 23.
Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 56, Балашовский и Красноармейский районы — 19, Энгельсский — 11, Вольский — 10, Балаковский — 9, Татищевский (+ЗАТО Светлый) — 3, Базарно-Карабулакский, Самойловский, Саратовский и Хвалынский — 2, Аткарский и Краснопартизанский — по 1. Очаг заболевания выявлен ранее в Красноармейской психиатрической больнице, а значительное число выявленных случаев в Балашовском районе обусловлено выявлением контактных лиц и проведением скрининговых исследований.
Среди заболевших 59 контактных лиц, 77 — с неустановленным источником заражения, 1 — прибывший с другой территории.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 46, с признаками ОРВИ — 64, с бессимптомным течением — 27.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет — 1;
- 18-19 лет — 1;
- 20-29 лет — 5;
- 30-39 лет — 13;
- 40-49 лет — 14;
- 50-59 лет — 33;
- старше 60 — 70.
На сегодняшний день в целом в регионе проведено 105 455 лабораторных исследований, из них за последние сутки — 3 087.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU