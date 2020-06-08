В Красноармейской психбольнице — вспышка заболеваемости коронавирусом: обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
В Красноармейском районе Саратовской области зарегистрирована вспышка заболевания коронавирусом. Обновлена карта распространения.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, очаг выявлен в местной психиатрической больнице. Всего в районе за сутки зарегистрировано 19 случаев. Теперь там 58 заразившихся.
Напомним, ранее об этом шла речь на заседании оперативного штаба в правительстве области.
Также значительное число зараженных выявлено за сутки в Балашовском районе — 19 человек.
Лидирует по-прежнему Саратов — 56 случаев заболевания за сутки и 1 141 всего.
В общей сложности в Саратовской области выявлено 3 900 случаев коронавируса. Из них за сегодня — 137.
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ИСТОЧНИК KP.RU