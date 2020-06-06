Кому не надо сдавать анализ на злоупотребление алкоголем при получении водительских прав
В Минздраве России подумали и решили, что проверять всех, кто получает медсправки на права на тему злоупотребления алкоголем, – это неэффективно и неправильно
Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Предполагается, что для получения медсправки на права теперь не надо всем подряд сдавать анализ для диагностики постоянного употребления алкоголя. Теперь это будут делать только те, у кого нарколог выявит симптомы заболевания.
Как выяснилось, анализ на наличие фермента, который подтвердит, что пациент регулярно прикладывается к бутылке, может свидетельствовать не только о частых возлияниях, но и о каких-то болезненных состояниях и о том, что у человека этого фермента больше в силу генетических особенностей.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в комментарии РИА Новости заявил, что в случае подозрений на алкоголизм необходимо детальное обследование у врача-нарколога. И только врач может правильно интерпретировать результаты теста. Иначе без справки и прав могут остаться вообще непьющие люди.
По мнению директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, новые массовые лабораторные исследования – это дополнительные расходы, при этом нет такого количества приборов, чтобы их провести.
- Тесты при сегодняшней погрешности должны послужить для предварительного исследования. Заключение должен давать врач-нарколог, - разъяснил Канаев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU