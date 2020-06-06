2020-06-06T22:33:03+03:00
Общество

Кому не надо сдавать анализ на злоупотребление алкоголем при получении водительских прав

В Минздраве РФ определились с изменениями в правила медосвидетельствования
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За справками на права совсем недавно выстроились очереди, когда объявили, что придется сдавать анализ на алкоголизмЗа справками на права совсем недавно выстроились очереди, когда объявили, что придется сдавать анализ на алкоголизмФото: Иван МАКЕЕВ
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В Минздраве России подумали и решили, что проверять всех, кто получает медсправки на права на тему злоупотребления алкоголем, – это неэффективно и неправильно

Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Предполагается, что для получения медсправки на права теперь не надо всем подряд сдавать анализ для диагностики постоянного употребления алкоголя. Теперь это будут делать только те, у кого нарколог выявит симптомы заболевания.

Как выяснилось, анализ на наличие фермента, который подтвердит, что пациент регулярно прикладывается к бутылке, может свидетельствовать не только о частых возлияниях, но и о каких-то болезненных состояниях и о том, что у человека этого фермента больше в силу генетических особенностей.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в комментарии РИА Новости заявил, что в случае подозрений на алкоголизм необходимо детальное обследование у врача-нарколога. И только врач может правильно интерпретировать результаты теста. Иначе без справки и прав могут остаться вообще непьющие люди.

По мнению директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, новые массовые лабораторные исследования – это дополнительные расходы, при этом нет такого количества приборов, чтобы их провести.

- Тесты при сегодняшней погрешности должны послужить для предварительного исследования. Заключение должен давать врач-нарколог, - разъяснил Канаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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