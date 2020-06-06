2020-06-06T18:37:08+03:00
Общество

Панков: Володин инициировал новый инновационный проект для развития нашего региона

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Инициатива председателя Государственной Думы Вячеслава Володина дает нашей области возможность стать территорией, где может быть построен инновационный Центр обработки данных. Об этом в своем канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- Володин неоднократно говорил: в годы СССР Саратов был закрытым городом, и это впоследствии негативно сказалось на развитии. После развала Союза стали закрываться военные заводы. Их работники, уникальные специалисты были брошены на произвол судьбы. Поэтому так остро стоит вопрос не только сохранения оставшихся технологий, заводов, таких как «СЭПО», «Контакт», но и создания новых высокотехнологичных предприятий с применением инновационных технологий, робототехники, программирования.

Именно поэтому, понимая проблему, Володин инициировал участие региона в конкурсе на строительство Центра обработки данных. По его мнению, это послужит шагом для развития электроники в области, для реализации способностей ребят, занимающихся программированием. Кстати, это один из предметов, который будут преподавать в предуниверсарии, построенном по проекту спикера. А значит, это и новые возможности для развития наших передовых вузов — СГУ и СГТУ.

Пока рано говорить, в пользу какого региона будет принято решение. Могу сказать одно: работа спикера для жителей области заключается не только в строительстве важных социальных и инфраструктурных объектов. Большую работу он ведёт по созданию высокотехнологичных предприятий. А это даёт перспективное развитие области на десятилетия вперед, закладывается фундамент для ее финансового благополучия, создания новых рабочих мест, социальной поддержки наших жителей.

Разговаривал с ним вчера по этому поводу. Он попросил депутатов облдумы, членов правительства дать предложения в рамках своих полномочий, чтобы от нашего региона были обеспечены как можно более привлекательные условия. Это может стать решающим при выборе. Насколько понял из разговора, по сравнению с предложениями Самарской, Липецкой областей, Татарстана наши предложения пока ещё незначительны. Можно сказать, они в «ненавязчивом» формате Ипатова. Помните, когда ему не было интересно развивать регион, и кардиоцентр построили в Пензе?

Уже сегодня договорился с депутатами, специалистами в этой сфере о пересмотре условий, чтобы можно было разместить Центр обработки данных у нас. Это бы открыло новые перспективы перед нашими выпускниками вузов, программистами. Не говоря о том, что за этим будущее многих инновационных проектов на благо людей.

Как сказал Володин, мы можем этот проект реализовать на нашей территории. Нельзя его упускать, как многое было упущено раньше из-за недальновидности и инертности отдельных лиц. Когда арбитражный суд разместили в Казани, кардиоцентр в Пензе, а мы остались ни с чем. Чтобы такого не допустить, нужно поддержать инициативу нашего земляка: он борется за этот проект для развития нашего региона, — пишет Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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