Таксисты устроили восемь ДТП в Саратовской области
За пять месяцев 2020 года в Саратовской области произошло восемь ДТП по вине водителей такси.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, в авариях пострадали девять человек.
- Основной причиной ДТП остается сознательное нарушение водителями требований ПДД и несоблюдение мер безопасности, — уверены в Госавтоинспекции области.
Приводится характерный пример: 3 июня на пересечении улиц Большая Садовая и Московская в Саратове столкнулись два легковых такси. Предварительно установлено, что водитель Datsun нарушил очередность проезда перекрестков и врезался в ВАЗ-21104. В итоге пассажир отечественного авто погиб. При этом водитель «Лады» работал без лицензии.
Для профилактики нарушений, проверки регистрационного или специального разрешения, выявления фактов незаконного использования символики такси сотрудники ГИБДД области с 8 по 17 июня будут проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Такси».
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ИСТОЧНИК KP.RU