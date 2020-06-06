Таксисты устроили восемь ДТП в Саратовской области

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:42:52+03:00

ГИБДД начнет рейд по такси в Саратовской области. Фото ГИБДД региона

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За пять месяцев 2020 года в Саратовской области произошло восемь ДТП по вине водителей такси.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, в авариях пострадали девять человек.

- Основной причиной ДТП остается сознательное нарушение водителями требований ПДД и несоблюдение мер безопасности, — уверены в Госавтоинспекции области.

Приводится характерный пример: 3 июня на пересечении улиц Большая Садовая и Московская в Саратове столкнулись два легковых такси. Предварительно установлено, что водитель Datsun нарушил очередность проезда перекрестков и врезался в ВАЗ-21104. В итоге пассажир отечественного авто погиб. При этом водитель «Лады» работал без лицензии.

Для профилактики нарушений, проверки регистрационного или специального разрешения, выявления фактов незаконного использования символики такси сотрудники ГИБДД области с 8 по 17 июня будут проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Такси».

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ИСТОЧНИК KP.RU