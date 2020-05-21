В столкновении такси и ВАЗа в Саратове пострадал мужчина

21 Май 2020 2020-05-21T08:53:51+03:00

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В Заводском районе Саратова у дома №3 на Ново-Астраханском шоссе столкнулись ВАЗ-2109 и машина такси марки Lada Granta.

По данным портала «ЧП Саратов», в результате аварии пострадал 33-летний водитель «девятки», которого госпитализировали сотрудники облспаса.

Шоферу такси, а также двум пассажирам из этого авто помощь врачей не понадобилась.

На месте работали сотрудники городской службы спасения, пожарные, ДПС. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU