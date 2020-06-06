Стрела погрузчика раздавила рабочего на предприятии в Балакове. Начата проверка

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:04:24+03:00

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Начата проверка гибели человека на предприятии Балаковского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшему было 33 года.

Предварительно установлено, что около половины четвертого утра сегодня, 6 июня, водитель шлангового погрузчика ремонтировал автомобиль MAN (шлаковый погрузчик) в гараже спецтехники.

Трагедия произошла в гараже. Фото СУ СКР по Саратовской области

Рабочий находился под стрелой для поднятия грузов, и она, сорвавшись, раздавила человека.

Шум услышали другие работники предприятия. Они сперва не смогли найти рабочего, так как его тело было закрыто механизмом. Лишь когда стрелу выдвинули, были найдены останки человека. Их извлекли областные спасатели.

Тело рабочего извлекли спасатели. Фото СУ СКР по Саратовской области

На место выехали сотрудники СУ СКР региона. Он осмотрели место происшествия. Начата доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU