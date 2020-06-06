Подъемник раздавил рабочего в Балакове

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:27:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области подъемный кран раздавил человека.

Как сообщает «ЧП-Саратов», трагедия произошла во время ремонта автомобиля MAN.

Сейчас известно, что рабочий скончался на месте, травмированный подъемным устройством для контейнеров. Областные спасатели извлекли его тело и передали следователям.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU