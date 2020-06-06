Подъемник раздавил рабочего в Балакове
Мужчина скончался на месте
Изменить размер текста:
В Балакове Саратовской области подъемный кран раздавил человека.
Как сообщает «ЧП-Саратов», трагедия произошла во время ремонта автомобиля MAN.
Сейчас известно, что рабочий скончался на месте, травмированный подъемным устройством для контейнеров. Областные спасатели извлекли его тело и передали следователям.
Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU