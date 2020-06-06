2020-06-06T10:51:20+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 6 июня: регион занял 21-е место в России

Федеральный штаб подтвердил данные по заболеваемости
Екатерина Семенова
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Федеральный штаб «Стопкоронавирус.рф» подтвердил данные по заболеваемости в Саратовской области.

Напомним, утром 6 июня региональный оперштаб сообщил о 98 новых случаях.

Таким образом, по суточному приросту Саратовская область заняла 21-е место в России, разделив его с республикой Тува.

Больше всего случаев на сегодня зарегистрировано в Москве и Московской области — 2 750 в обющей сложности.

Всего по России лабораторно подтверждено 8 855 заразившихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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