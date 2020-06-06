Зараженного коронавирусом Мукаддаса Бибарсова перевели из реанимации в общую палату

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:19:04+03:00

Мукаддас Бибарсов переведен в общую палату после реанимации Фото: с личной страницы в Instagram

Муфтий Саратовской области поблагодарил медиков и всех, кто его поддерживал

Изменить размер текста: A A

Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов выписан из реанимации.

На своей странице в соцсети Instagram он сообщил, что 5 июня его перевели в общую палату.

Он горячо поблагодарил врачей, медсестер, санитаров, которые выполняют свою работу в тяжелейших условиях пандемии.

- Слава и Благодарность Тому, Кто является хозяином жизни и смерти! Выражаю огромную признательность врачам, медсеестрам, санитарам, которые работают в этих очень сложных условиях! И, конечно же, вам, дорогие братья и сестры, кто делал дуа, молился за мое здоровье. Барака Аллаху вам всем! Берегите себя! — написал он.

В комментариях жители области поддерживают муфтия и желают ему скорейшего выздоровления.

Напомним, о заражении Мукаддаса Бибарсова коронавирусом стало известно 1 июня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU