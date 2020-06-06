Зараженного коронавирусом Мукаддаса Бибарсова перевели из реанимации в общую палату
Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов выписан из реанимации.
На своей странице в соцсети Instagram он сообщил, что 5 июня его перевели в общую палату.
Он горячо поблагодарил врачей, медсестер, санитаров, которые выполняют свою работу в тяжелейших условиях пандемии.
- Слава и Благодарность Тому, Кто является хозяином жизни и смерти! Выражаю огромную признательность врачам, медсеестрам, санитарам, которые работают в этих очень сложных условиях! И, конечно же, вам, дорогие братья и сестры, кто делал дуа, молился за мое здоровье. Барака Аллаху вам всем! Берегите себя! — написал он.
В комментариях жители области поддерживают муфтия и желают ему скорейшего выздоровления.
Напомним, о заражении Мукаддаса Бибарсова коронавирусом стало известно 1 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU