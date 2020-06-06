2020-06-06T08:19:04+03:00
Общество

Зараженного коронавирусом Мукаддаса Бибарсова перевели из реанимации в общую палату

Муфтий Саратовской области поблагодарил медиков и всех, кто его поддерживал
Екатерина Семенова
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Мукаддас Бибарсов переведен в общую палату после реанимацииМукаддас Бибарсов переведен в общую палату после реанимацииФото: с личной страницы в Instagram
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Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов выписан из реанимации.

На своей странице в соцсети Instagram он сообщил, что 5 июня его перевели в общую палату.

Он горячо поблагодарил врачей, медсестер, санитаров, которые выполняют свою работу в тяжелейших условиях пандемии.

- Слава и Благодарность Тому, Кто является хозяином жизни и смерти! Выражаю огромную признательность врачам, медсеестрам, санитарам, которые работают в этих очень сложных условиях! И, конечно же, вам, дорогие братья и сестры, кто делал дуа, молился за мое здоровье. Барака Аллаху вам всем! Берегите себя! — написал он.

В комментариях жители области поддерживают муфтия и желают ему скорейшего выздоровления.

Напомним, о заражении Мукаддаса Бибарсова коронавирусом стало известно 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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