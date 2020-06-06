2020-06-05T22:47:39+03:00
Общество

Минстрой о судьбе недостроя на 4-м Чернышевском проезде: Решение будет принимать Наблюдательный совет Фонда

Дольщики волнуются, что процесс принятия решения затянется еще на год
Поделиться:
Недостроенная высотка на 4-м Чернышевском проезде - один из самых известных объектов заброшенного строительства в СаратовеНедостроенная высотка на 4-м Чернышевском проезде - один из самых известных объектов заброшенного строительства в Саратове
Изменить размер текста:

В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области не стали подтверждать, что судьба проблемного дома №1 по 4-му Чернышевскому проезду в Саратове не определиться в 2020 году.

Напомним, 4 июня в своем обращении председатель ГД РФ Вячеслав Володин сообщил, что работа по решению проблем обманутых дольщиков в Саратовской области продолжается и по линии ДОМ.РФ и по линии областного правительства. Но есть риск, что 6 долгостроев не смогут получить окончательного решения в текущем году и «подвисли». Вероятно, решение по ним перенесется уже на следующий, 2021 год. Вячеслав Володин заметил, что намеренно не стал называть эти дома, работа, в том числе по ним, продолжается.

Тем не менее, в комментариях в паблике volodin.saratov его администраторы опубликовали список этих шести домов.

Дольщики дома №1 по 4 Чернышевскому проезду восприняли эту информацию с тревогой. По их мнению, все возможности определиться с судьбой их долгостроя есть уже в этом году, но этого не происходит из-за действий или бездействий местных чиновников. Они решили напрямую обратиться к в приемную Володина в Саратове, а также попросили о встрече с руководством правительства области.

В региональном минстрое от однозначного ответа по этому дому уклонились, но оперативно предоставили КП-Саратов комментарий по поводу ситуации.

- Застройщиком ЖК «Улеши» является АО «Стройинтерсервис». На данный момент в ходе процедуры банкротства АО «Стройинтерсервис» ведется работа по формированию реестра кредиторов-участников строительства: из 108 дольщиков в реестр включены 70.

Решение о финансировании строительства дома или выплате денежной компенсации будет принимать Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Вся необходимая документация была направлена в Фонд конкурсным управляющим совместно с участниками долевого строительства. При постепенном включении граждан в реестр кредиторов данные сведения будут также направлены в Фонд, - сообщили «КП-Саратов» в минстрое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин о массовой вырубке деревьев в Саратове: Решая одну проблему, не создавайте другую
Плачущему ребенку на подоконнике помогли спасатели в Саратове
В Саратовской области одномесячная девочка и шестилетний мальчик пострадали в ДТП
Грозы продолжат бушевать в Саратовской области
Ранним утром в Саратовской области пройдет проверка систем оповещения
Жители еще одной улицы в Ленинском районе остались без воды
Трое саратовских выпускников стали призерами Всероссийской олимпиады
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Младенец пострадал в ДТП на сельской дороге под Саратовом
Более 8 тыс. жителей Саратовской области назначили выплаты на детей от трех до семи лет
Пенсионер из Саратова перевел мошенникам более полумиллиона рублей
Жители Ленинского района Саратова остались без воды
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: еще 112 человек
Гроза накроет Саратов в воскресенье
В Инстаграм Володину пожаловались работники с инвестпроектов в Саратовской области: что из этого вышло
Саратовская прокуратура выясняет, откуда взялось пятно нефти на Волге в районе нефтехранилищ
Буйство зелени или асфальт: Ольга Сокольская показала разницу в подходе к озеленению Саратова у жителей и чиновников
Кому не надо сдавать анализ на злоупотребление алкоголем при получении водительских прав