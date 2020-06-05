2020-06-05T20:54:31+03:00
Общество

Саратовское предприятие разработало уникальный органический микроэлементный комплекс

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Саратовское малое инновационное предприятие АО «Биоамид» совместно с сотрудниками Государственного научно-исследовательского института генетики и селекции промышленных микроорганизмов Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработало уникальный органический микроэлементный комплекс для животноводства и птицеводства, не имеющий аналогов в России.

В пищевую добавку «Премикс», которая применяется для обогащения кормов для животных и птиц биологически-активными веществами для большего использования генетического потенциала, входит четыре группы физиологически активных веществ: витамины, ферменты, аминокислоты и микроэлементы.

В составе последней группы до недавнего времени использовались сульфаты иностранного производства с низким уровнем усвояемости. На «Биоамиде» разработали собственную технологию и построили производственную установку. Сейчас предприятие уже выпускает опытные партии продукции. Кроме того, на данный момент специалисты общества работают над созданием импортозамещающего комплекса ферментов.

- Правительство области и саратовские ученые поставили перед собой задачу на конкурсной основе попасть в программу создания научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня на территории региона в рамках нацпроекта «Наука». У нашего предприятия есть опыт сотрудничества с учеными, разработки уникальной продукции и внедрения ее в производство. В случае одобрения заявки региона наше предприятие готово участвовать в реализации проекта НОЦ в Саратовской области, — подчеркнул генеральный директор АО «Биоамид» Сергей Воронин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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