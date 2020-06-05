Пенсионер зарезал сожительницу во время борьбы за нож под Энгельсом

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:18:36+03:00

Пенсионер показал, как случайно зарезал сожительницу. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Энгельсском районе Саратовской области следователи на месте преступления проверили показания 71-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 50-летней сожительнице, от которого она скончалась.

По версии следствия, они проживали в летнем домике для пастухов в 16 км от села Красный Яр, на территории скотоводческого хозяйства.

Мужчина и женщина проживали в пастушьем домике. Фото СУ СКР по Саратовской области

1 июня сожители распивали спиртное. Женщина начала упрекать мужчину, что большую часть работы выполняет она, и в приступе гнева бросилась на него с ножом.

Мужчина сумел отобрать оружие, но во время борьбы ранил ее в бедро. После этого гражданин кинулся к соседям, чтобы вызвать скорую помощь, но к приезду медиков женщина уже умерла от потери крови.

Трагедия произошла во время борьбы. Фото СУ СКР по Саратовской области

На месте преступления пенсионер рассказал подробности случившегося. Расследование продолжается — эксперты установят возможность превышения пределов самообороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU