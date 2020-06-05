2020-06-05T16:18:36+03:00
Происшествия

Пенсионер зарезал сожительницу во время борьбы за нож под Энгельсом

Женщина умерла от потери крови
Екатерина Семенова
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Пенсионер показал, как случайно зарезал сожительницу. Фото СУ СКР по Саратовской областиПенсионер показал, как случайно зарезал сожительницу. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Энгельсском районе Саратовской области следователи на месте преступления проверили показания 71-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 50-летней сожительнице, от которого она скончалась.

По версии следствия, они проживали в летнем домике для пастухов в 16 км от села Красный Яр, на территории скотоводческого хозяйства.

Мужчина и женщина проживали в пастушьем домике. Фото СУ СКР по Саратовской области

Мужчина и женщина проживали в пастушьем домике. Фото СУ СКР по Саратовской области

1 июня сожители распивали спиртное. Женщина начала упрекать мужчину, что большую часть работы выполняет она, и в приступе гнева бросилась на него с ножом.

Мужчина сумел отобрать оружие, но во время борьбы ранил ее в бедро. После этого гражданин кинулся к соседям, чтобы вызвать скорую помощь, но к приезду медиков женщина уже умерла от потери крови.

Трагедия произошла во время борьбы. Фото СУ СКР по Саратовской области

Трагедия произошла во время борьбы. Фото СУ СКР по Саратовской области

На месте преступления пенсионер рассказал подробности случившегося. Расследование продолжается — эксперты установят возможность превышения пределов самообороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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