Убийство женщины в доме пастухов под Саратовом: задержан 71-летний мужчина
В Энгельсском районе Саратовской области убили женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 50-летней гражданки с признаками насильственной смерти было найдено вечером 1 июня.
Пострадавшая была ранена в бедро. Причиной смерти стала потеря крови.
Труп обнаружен в домике для пастухов в 16 км от села Красный Яр.
Возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан 71-летний житель района. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU