Убийство женщины в доме пастухов под Саратовом: задержан 71-летний мужчина

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:45:20+03:00

Тело найдено в домике для пастухов. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Энгельсском районе Саратовской области убили женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 50-летней гражданки с признаками насильственной смерти было найдено вечером 1 июня.

Пострадавшая была ранена в бедро. Причиной смерти стала потеря крови.

Труп обнаружен в домике для пастухов в 16 км от села Красный Яр.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан 71-летний житель района. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU