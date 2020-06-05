Саратовские обманутые дольщики обратились в приемную Володина из-за переноса сроков решения проблем по их дому

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:48:59+03:00

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Дольщики дома №1 по 4-му Чернышевскому проезду в Саратове обеспокоены тем, что, по их информации, решение вопроса по недострою переносится на 2021 год.

Накануне Вячеслав Володин заявил в паблике своих сторонников в Инстаграм, что проблемы дольщиков в регионе продолжают решаться по нескольким направлениям, несмотря на сложности, обусловленные пандемией.

Председатель Госдумы отметил, что пока нет решения по шести долгостроям, которые остались в «подвисшем» пока состоянии.

Несмотря на то, что Володин не стал перечислять адреса домов, дольщики с 4-го Чернышевского проезда уверены, что их высотка вошла в число этих шести. Также они заявляют, что его просто не хотят достраивать.

- Вопрос достройки нашего дома подлежал положительному разрешению в текущем году. Судебных проблем не имеется. Суд всех включил в реестр, информация от властей в этом смысле заведомо ошибочна. Дело о банкротстве в ближайшее время завершится, а дольщики дома так и останутся обманутыми государством с неразрешенными проблемами с жильем, потерей жизненных сбережений и со сломанными жизнями, — заявила «КП-Саратов» одна из дольщиц Гаяне Мирзоян.

Она напомнила, что на заброшенной стройке неоднократно гибли люди, упав с высоты, «недострой создает угрозу жизни и здоровья неопределенному большому кругу людей и уже это должно было беспокоить власть города».

Дольщики не видят причин для переноса решения по их дому на следующий год, по их словам ДОМ.РФ уже провел экспертизу постройки.

При этом они не видят желания и возможностей местного Минстроя решать их вопросы и просят о встрече с руководством области, а также записались на встречу в приемную Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU