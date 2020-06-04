Федеральный штаб изменил данные о количестве заболевших коронавирусом в Саратовской области
Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 4 июня, изменил данные о количестве заболевших в Саратовской области.
Теперь информация федерального и регионального штабов совпадают — 94 случая коронавируса за сутки.
Ранее данные расходились на семь человек — по сведениям «Стопкоронавирус.рф», число заболевших в Саратовской области за сутки составляло 87.
Напомним, общее число зараженных в Саратовской области — 3 457.
Распространение коронавируса в Саратовской области на 4 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU