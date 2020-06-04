Федеральный штаб изменил данные о количестве заболевших коронавирусом в Саратовской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:49:47+03:00

Теперь данные совпадают с региональным штабом

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Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 4 июня, изменил данные о количестве заболевших в Саратовской области.

Теперь информация федерального и регионального штабов совпадают — 94 случая коронавируса за сутки.

Ранее данные расходились на семь человек — по сведениям «Стопкоронавирус.рф», число заболевших в Саратовской области за сутки составляло 87.

Напомним, общее число зараженных в Саратовской области — 3 457.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/783040" frameborder="0"></iframe> Распространение коронавируса в Саратовской области на 4 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU