Коронавирус в Саратове: выявлены расхождения в данных о зараженных

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:52:06+03:00

Оперативный штаб по России сообщил о меньшем числе зараженных

Изменить размер текста: A A

Федеральный штаб не подтвердил данные о заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщил оперативный штаб «Стопкоронавирус.рф», в регионе на утро 4 июня зарегистрировано всего 87 случаев.

При этом ранее региональный штаб объявил о 94 случаях заражения. Расхождение составило семь человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU