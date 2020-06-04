2020-06-04T10:52:06+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове: выявлены расхождения в данных о зараженных

Оперативный штаб по России сообщил о меньшем числе зараженных
Екатерина Семенова
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Федеральный штаб не подтвердил данные о заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщил оперативный штаб «Стопкоронавирус.рф», в регионе на утро 4 июня зарегистрировано всего 87 случаев.

При этом ранее региональный штаб объявил о 94 случаях заражения. Расхождение составило семь человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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