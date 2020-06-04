Коронавирус в Саратове: выявлены расхождения в данных о зараженных
Оперативный штаб по России сообщил о меньшем числе зараженных
.
Изменить размер текста:
Федеральный штаб не подтвердил данные о заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.
Как сообщил оперативный штаб «Стопкоронавирус.рф», в регионе на утро 4 июня зарегистрировано всего 87 случаев.
При этом ранее региональный штаб объявил о 94 случаях заражения. Расхождение составило семь человек.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU