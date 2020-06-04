2020-06-04T11:27:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 4 июня 2020 года: еще 94 человека

Общее число зараженных составило 3 457
Ольга Симонова
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Сегодня утром, 4 июня стало известно о 94 новых заболевших коронавирусом в Саратовской области.

- Общее число зараженных составило 3 457 человек, — сообщили в оперштабе региона.

Также за сутки выздоровели 43 пациента, а всего в области — 1 404.

Случаи распределились по региону так:

город Саратов — 45,

Краснокутский район — 8,

Красноармейский — 5,

Александрово-Гайский — 4,

Энгельсский, Базарно-Карабулакский и Вольский — по 3,

Марксовский, Ртищевский, Татищевский (+ЗАТО Светлый), Дергачевский, Ровенский, Ивантеевский, Хвалынский, Калининский и Федоровский — по 2,

Аткарский, Озинский, Саратовский, Краснопартизанский и Лысогорский — по 1.

Среди новых заболевших 81 — с неустановленным источником заражения, 13 — контактных.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 72, с признаками ОРВИ — 15, с бессимптомным течением — 7.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 1;

- 15-17 лет – 1;

- 20-29 лет – 7;

- 30-39 лет – 8;

- 40-49 лет – 21;

- 50-59 лет – 21;

- старше 60 – 35.

Также в регионе проведено за сутки более 2,5 тыс. лабораторных исследований, а всего — свыше 92 тыс.

Всех пациентов наблюдают врачи. Круг контактных лиц определен.

Распространение коронавируса в Саратовской области на 4 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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