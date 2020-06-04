Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 4 июня 2020 года: еще 94 человека
Сегодня утром, 4 июня стало известно о 94 новых заболевших коронавирусом в Саратовской области.
- Общее число зараженных составило 3 457 человек, — сообщили в оперштабе региона.
Также за сутки выздоровели 43 пациента, а всего в области — 1 404.
Случаи распределились по региону так:
город Саратов — 45,
Краснокутский район — 8,
Красноармейский — 5,
Александрово-Гайский — 4,
Энгельсский, Базарно-Карабулакский и Вольский — по 3,
Марксовский, Ртищевский, Татищевский (+ЗАТО Светлый), Дергачевский, Ровенский, Ивантеевский, Хвалынский, Калининский и Федоровский — по 2,
Аткарский, Озинский, Саратовский, Краснопартизанский и Лысогорский — по 1.
Среди новых заболевших 81 — с неустановленным источником заражения, 13 — контактных.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 72, с признаками ОРВИ — 15, с бессимптомным течением — 7.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 1;
- 15-17 лет – 1;
- 20-29 лет – 7;
- 30-39 лет – 8;
- 40-49 лет – 21;
- 50-59 лет – 21;
- старше 60 – 35.
Также в регионе проведено за сутки более 2,5 тыс. лабораторных исследований, а всего — свыше 92 тыс.
Всех пациентов наблюдают врачи. Круг контактных лиц определен.
Распространение коронавируса в Саратовской области на 4 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU