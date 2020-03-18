2020-03-18T07:50:43+03:00
Общество

В Саратовскую область отправились троллейбусы из Москвы

Наш регион получит 50 единиц электротранспорта
Екатерина Семенова
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Троллейбусы, которые придут в Саратовскую область. Фото группы volodin.saratov в соцсети InstagramТроллейбусы, которые придут в Саратовскую область. Фото группы volodin.saratov в соцсети Instagram
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Москва начала отгрузку троллейбусов для Саратовской области.

Как сообщает группа сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина, первые машины уйдут в Энгельс и Балаково. По 20 единиц электротранспорта.

Еще 10 впоследствии должны отправиться в Саратов.

Сама столица переходит на электробусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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