Панков поддержал мэрию Саратова в споре с владельцами летних кафе

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:59:38+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем канале «Пара слов» прокомментировал предложение об отмене конкурсов для размещения летних кафе в Саратове.

- Всегда говорю, что главное это жители, в том числе и предприниматели. Городская власть предлагает понятные и честные правила ведения бизнеса в сфере общественного питания. Разделяю их позицию. С другой стороны, мне непонятна позиция отдельных чиновников областного правительства. Заявляя о возможности урегулировать вопрос и оставить все как есть. Они просто уходят от решения вопроса. Вы дайте им льготы, налоговые послабления. Создайте условия для нормального их развития. А так, популярные заигрывания заведут всех в тупик. Для начала нужно исполнить требования закона и освободить территорию.

Со следующего года бизнесмены уже смогут заключать договоры на 5 лет. Но, надо понимать, что каждую весну свои выносные веранды они могут ставить, а осенью обязаны убирать и приводить территорию в порядок. Именно так работают кафе в Москве. Как в других регионах.

Отмечу, мнение бизнеса важно, но и бизнес должен занимать государственную позицию. Не искать лазейки в законах или приспосабливать их под себя, а работать строго в их рамках. Да, заведения не получили два месяца прибыль в связи с пандемией. Но, это не дает права самовольно захватывать городскую землю. Тем более это было гораздо раньше.

Другой вопрос: сколько получает бюджет города от сдачи в аренду этих участков? Сколько налогов отчисляют эти организации? Согласен, хорошо, что здесь созданы рабочие места. А все ли сотрудники трудятся официально и защищены государством? Вот этим должны озаботиться в том числе и зампреды.

Еще раз обращаю внимание: нужно взвесить все за и против, прежде чем принимать какие-то решения. Вспомните, сколько земли ушло из муниципальной собственности в руки недобросовестных дельцов. И с каким трудом эту землю приходится возвращать, чтобы использовать для развития города, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU