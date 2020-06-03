Росгвардейцы помогли саратовцу потушить автомобиль
Вчера вечером, 2 июня, на улице Навашина в Саратове сгорел автомобиль Volkswagen.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, огонь заметили сотрудники вневедомственной охраны: старшина Александр Шишков и младший сержант Владимир Серенков. Они патрулировали улицу.
Правоохранители пришли водителю на помощь: вызвали пожарных, эвакуировали людей на безопасное расстояние от очага возгорания и предотвращали распространение огня на припаркованные рядом машины.
Владимир Серенков достал из служебной машины огнетушитель и принялся ликвидировать возгорание, а его коллега освобождал дорогу для беспрепятственного проезда оперативных служб.
Прибывшие огнеборцы устранили последствия ЧП, в результате которого никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU