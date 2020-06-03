Поздним вечером на Навашина сгорел Volkswagen
Пожар произошел из-за неисправности механизмов и узлов
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В Кировском районе Саратова вчера поздним вечером, 2 июня, сгорел автомобиль Volkswagen.
- В 23:01 поступил сигнал о пожаре на улице Навашина. На место выехали четыре человека на одной единице техники.
Площадь пожара составила 3 кв. м. По предварительным данным, пожар произошел в результате неисправности механизмов и узлов транспортного средства.
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ИСТОЧНИК KP.RU