Мэрия Саратова отказалась идти на уступки владельцам летних кафе

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:49:41+03:00

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Мэрию Саратова возмутило предложение отказаться от сноса летних кафе.

- Бизнесмены имеют право разместить нестационарный торговый объект или летнее кафе строго определенной площади по точному адресу в течение конкретного срока. Все эти положения прописаны в договоре, который заключается с предпринимателем. Там же указано, что после окончания срока действия соглашения владелец, подчеркиваю, обязан демонтировать объект и привести прилегающую территорию в порядок в течение пяти календарных дней, — заявил замглавы администрации города по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления, председатель комитета правового обеспечения Максим Леонов.

Ранее в правительстве области обсудили предложение гильдии рестораторов об отказе от ежегодного демонтажа нестационарных объектов общепита после завершения сезона. По мнению членов правительства и прокуратуры, это накладывает дополнительные расходы на бизнесменов.

Максим Леонов отметил, что некоторые владельцы кафе самовольно захватили земельные участки, принадлежащие городу, лишив при этом добросовестных предпринимателей возможностей принять участие в конкурсах на размещение объектов.

- Владельцы некоторых мест общественного питания, по сути, объявили себя коммерческой элитой, нарушив все нормативные акты о защите добросовестной конкуренции. Теперь же, манипулируя на теме ущемления прав предпринимателей, они подталкивают муниципалитет к нарушению законодательства, используя различные рычаги воздействия, — считает Максим Леонов.

Особо вопиющими он назвал случаи на набережной Космонавтов.

- Если будет создан прецедент, у них возникнет резонный вопрос: почему кому-то можно, а мне нет?! Почему какие-то заведения, как, например кафе «Буратино», «Русь», в свое время сносились громко, с общественным порицанием, а теперь для кого-то делают исключения?! По кафе «Старый город» решение суда уже состоялось и вступило в законную силу, а почему по остальным делам муниципалитет должен изменить свою позицию?! — заявил он.

По словам Леонова, администрация не будет нарушать закон «и способствовать неисполнению решения суда в угоду самоназванной элите».

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ИСТОЧНИК KP.RU