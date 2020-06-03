2020-06-03T14:49:41+03:00
Общество

Мэрия Саратова отказалась идти на уступки владельцам летних кафе

Демонтировать объекты все равно нужно
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэрию Саратова возмутило предложение отказаться от сноса летних кафе.

- Бизнесмены имеют право разместить нестационарный торговый объект или летнее кафе строго определенной площади по точному адресу в течение конкретного срока. Все эти положения прописаны в договоре, который заключается с предпринимателем. Там же указано, что после окончания срока действия соглашения владелец, подчеркиваю, обязан демонтировать объект и привести прилегающую территорию в порядок в течение пяти календарных дней, — заявил замглавы администрации города по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления, председатель комитета правового обеспечения Максим Леонов.

Ранее в правительстве области обсудили предложение гильдии рестораторов об отказе от ежегодного демонтажа нестационарных объектов общепита после завершения сезона. По мнению членов правительства и прокуратуры, это накладывает дополнительные расходы на бизнесменов.

Максим Леонов отметил, что некоторые владельцы кафе самовольно захватили земельные участки, принадлежащие городу, лишив при этом добросовестных предпринимателей возможностей принять участие в конкурсах на размещение объектов.

- Владельцы некоторых мест общественного питания, по сути, объявили себя коммерческой элитой, нарушив все нормативные акты о защите добросовестной конкуренции. Теперь же, манипулируя на теме ущемления прав предпринимателей, они подталкивают муниципалитет к нарушению законодательства, используя различные рычаги воздействия, — считает Максим Леонов.

Особо вопиющими он назвал случаи на набережной Космонавтов.

- Если будет создан прецедент, у них возникнет резонный вопрос: почему кому-то можно, а мне нет?! Почему какие-то заведения, как, например кафе «Буратино», «Русь», в свое время сносились громко, с общественным порицанием, а теперь для кого-то делают исключения?! По кафе «Старый город» решение суда уже состоялось и вступило в законную силу, а почему по остальным делам муниципалитет должен изменить свою позицию?! — заявил он.

По словам Леонова, администрация не будет нарушать закон «и способствовать неисполнению решения суда в угоду самоназванной элите».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Московские троллейбусы выходят на четыре маршрута в Саратове
В ДТП около автовокзала в Саратове погиб 61-летний мужчина
Панков поддержал мэрию Саратова в споре с владельцами летних кафе
Задержан подозревамый в убийстве на улице Одесская в Саратове
Миссия невыполнима: пьяный саратовец проиграл в сражении с закрывшейся дверью подъезда
Росгвардейцы помогли саратовцу потушить автомобиль
В мэрии Саратова отрицают невыход автобусов №53 на линию
Мэрия Саратова отказалась идти на уступки владельцам летних кафе
В Балакове браконьера поймали на ловле щуки и судака
В Саратове женщина осталась без 84 тыс. рублей при продаже молочной смеси
В Энгельсе росгвардейцы вернули родителям потерявшуюся девочку
Пьяного мотоциклиста в Саратовской области отправили в колонию
В Саратове безработных стало в четыре раза больше
Антисептиком залило дорогу под Саратовом
Главой Энгельсского района стал Алексей Стрельников