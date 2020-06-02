В Саратовской области в жилище пастухов нашли труп зарезанной женщины

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:35:28+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области в хозпостройке вчера вечером, 1 июня, нашли труп женщины.

- На удалении 16 км от поселка Красный ЯР в жилище для проживания пастухов в период выпаса скота обнаружили тело с колото-резаным ранением в области бедра, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Энгельсские следователи организовали доследственную проверку. Труп и место происшествия осмотрели.

Организована судмедэкспертиза для установления точной причины смерти женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU