Государственные экзамены онлайн возможны! Проверено в ПИУ РАНХиГС
29 мая 2020 года на всех факультетах Поволжского института управления РАНХиГС стартовала государственная итоговая аттестация в дистанционной форме.
Волновались все — студенты, руководство, члены государственных экзаменационных комиссий, технические службы Института.
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- Это было необычно, не каждый день выпадает возможность сдать государственный экзамен у себя дома. Навсегда запомню, как мы все пытались расположиться так, чтобы попасть в объектив камеры вместе с рабочим столом, — поделился впечатлениями выпускник очной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция» Владислав Баранков, который одним из первых сдал госэкзамен онлайн.
Художественный руководитель — директор ФГБУК «Государственный Кремлевский оркестр» Ирина Шигорева заканчивает свое обучение на факультете второго профессионального образования.
- Помимо стресса, связанного с важным периодом в жизни, ответственностью ситуации, мы все прочувствовали «эмоциональный голод» и отсутствие психологической сатисфакции. Я уверена, что такие же эмоции охватывали наших преподавателей — государственную комиссию. Тем ценнее была их чуткость, доброжелательность и абсолютно дружественный настрой. Надеюсь, мы скоро вернемся к привычному образу жизни. Особенно остро сегодня звучат слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Единственная настоящая роскошь, — это роскошь человеческого общения», — отметила она.
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Аспирант направления подготовки «Экономика» Иван Мещеряков.
- Это не первый мой государственный экзамен в жизни — позади бакалавриат и магистратура. Надо отметить, что онлайн-формат очень дисциплинирует, — взвешиваешь каждое слово при ответе, так как все записывается на видео. Процедура экзамена абсолютно прозрачна, — сказал он.
- Новый формат дал полезный опыт, который позволит в будущем проходить итоговую аттестацию из любой точки планеты тем, кто по служебной или иной необходимости не может прибыть в определенные сроки. Это актуально в первую очередь для заочной формы обучения, — подчеркнула заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Елена Сергеева.
Заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой политики и государственной службы Правительства
Саратовской области Антон Пролеткин, как председатель государственной экзаменационной комиссии у выпускников направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», прокомментировал.
- Главная задача вузов при реализации учебного процесса в период распространения новой коронавирусной инфекции – защита здоровья студентов и сотрудников. Проведение государственной аттестации с применением дистанционных технологий является одним из инструментов реализации данной задачи: во-первых, все участники процедуры дистанцированы друг от друга и сдача экзамена не зависит от их местонахождения; во-вторых, студенты все время до начала процедуры могли потратить на подготовку к экзамену и находились в привычной домашней обстановке. В то же время, при таком способе обучения все участники зависимы от качества интернет-связи, технических сбоев. На мой взгляд, качественное образование предполагает живое общение с профессиональными, квалифицированными специалистами с целью получения практических навыков. Несмотря на наличие отрицательных аспектов в процедуре проведения ГИА с применением дистанционных технологий, это новый опыт, а все новое способствует нашему общему развитию! — сказал он.
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ИСТОЧНИК KP.RU