2020-06-03T11:34:38+03:00
Общество

Государственные экзамены онлайн возможны! Проверено в ПИУ РАНХиГС

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

29 мая 2020 года на всех факультетах Поволжского института управления РАНХиГС стартовала государственная итоговая аттестация в дистанционной форме.

Волновались все — студенты, руководство, члены государственных экзаменационных комиссий, технические службы Института.

.

.

- Это было необычно, не каждый день выпадает возможность сдать государственный экзамен у себя дома. Навсегда запомню, как мы все пытались расположиться так, чтобы попасть в объектив камеры вместе с рабочим столом, — поделился впечатлениями выпускник очной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция» Владислав Баранков, который одним из первых сдал госэкзамен онлайн.

Художественный руководитель — директор ФГБУК «Государственный Кремлевский оркестр» Ирина Шигорева заканчивает свое обучение на факультете второго профессионального образования.

- Помимо стресса, связанного с важным периодом в жизни, ответственностью ситуации, мы все прочувствовали «эмоциональный голод» и отсутствие психологической сатисфакции. Я уверена, что такие же эмоции охватывали наших преподавателей — государственную комиссию. Тем ценнее была их чуткость, доброжелательность и абсолютно дружественный настрой. Надеюсь, мы скоро вернемся к привычному образу жизни. Особенно остро сегодня звучат слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Единственная настоящая роскошь, — это роскошь человеческого общения», — отметила она.

.

.

Аспирант направления подготовки «Экономика» Иван Мещеряков.

- Это не первый мой государственный экзамен в жизни — позади бакалавриат и магистратура. Надо отметить, что онлайн-формат очень дисциплинирует, — взвешиваешь каждое слово при ответе, так как все записывается на видео. Процедура экзамена абсолютно прозрачна, — сказал он.

- Новый формат дал полезный опыт, который позволит в будущем проходить итоговую аттестацию из любой точки планеты тем, кто по служебной или иной необходимости не может прибыть в определенные сроки. Это актуально в первую очередь для заочной формы обучения, — подчеркнула заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Елена Сергеева.

Заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник управления кадровой политики и государственной службы Правительства

Саратовской области Антон Пролеткин, как председатель государственной экзаменационной комиссии у выпускников направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», прокомментировал.

- Главная задача вузов при реализации учебного процесса в период распространения новой коронавирусной инфекции – защита здоровья студентов и сотрудников. Проведение государственной аттестации с применением дистанционных технологий является одним из инструментов реализации данной задачи: во-первых, все участники процедуры дистанцированы друг от друга и сдача экзамена не зависит от их местонахождения; во-вторых, студенты все время до начала процедуры могли потратить на подготовку к экзамену и находились в привычной домашней обстановке. В то же время, при таком способе обучения все участники зависимы от качества интернет-связи, технических сбоев. На мой взгляд, качественное образование предполагает живое общение с профессиональными, квалифицированными специалистами с целью получения практических навыков. Несмотря на наличие отрицательных аспектов в процедуре проведения ГИА с применением дистанционных технологий, это новый опыт, а все новое способствует нашему общему развитию! — сказал он.

.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В двух районах Саратова отключили воду до вечера
Профессор СГЮА приняла участие в работе Верховного суда РФ
Саратовская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом
Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень 3 июня: в области от COVID-19 скончался еще один человек
Наркоман в Саратове зажал полицейского между машиной и столбом
Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять видеосервисом Wink и «Умным домом»
Работы на сетях «Т Плюс» в центре Саратова привели к остановке троллейбусов
Решившая начать жизнь с чистого листа уголовница скрылась в Саратовской области
Баня, частный дом и дача сгорели в Саратове и области
Женщина выбросила новорожденную дочь на свалку под Саратовом и получила условный срок
Государственные экзамены онлайн возможны! Проверено в ПИУ РАНХиГС
В Саратове пенсионерка случайно убила сожителя бутылкой
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 3 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Мэрия Саратова vs летние кафе: правительство и прокуратура поддержали бизнесменов
Поздним вечером на Навашина сгорел Volkswagen
Куда уходят деньги жителей за воду, перечисленные на счета управляющих компании?