Пьяный водитель на иномарке в Саратове на скорости влетел под грузовую «Газель»
Седан Renault Megane вечером 2 июня врезался в грузовую «Газель». ДТП случилось на улице Исаева, возле дома №17.
Иномарка на большой скорости врезалась сзади в стоящий перед перекрестком в ожидании поворота грузовик. От удара «Газель» вылетела на перекресток.
Прибывшие спасатели и медики обнаружили на месте водителя иномарки, который от помощи врачей отказался. Как сообщил сайт «ЧП Саратов» со ссылкой на очевидцев, с места ДТП скрылись два пассажира легковушки, а сам водитель был в состоянии опьянения.
Кроме этого, выяснилось, что ранее лихач уже был лишен водительских прав за пьяную езду.
ИСТОЧНИК KP.RU