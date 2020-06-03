Пьяный водитель на иномарке в Саратове на скорости влетел под грузовую «Газель»

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:02:19+03:00

Виновника ДТП уже лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии

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Седан Renault Megane вечером 2 июня врезался в грузовую «Газель». ДТП случилось на улице Исаева, возле дома №17.

Иномарка на большой скорости врезалась сзади в стоящий перед перекрестком в ожидании поворота грузовик. От удара «Газель» вылетела на перекресток.

Прибывшие спасатели и медики обнаружили на месте водителя иномарки, который от помощи врачей отказался. Как сообщил сайт «ЧП Саратов» со ссылкой на очевидцев, с места ДТП скрылись два пассажира легковушки, а сам водитель был в состоянии опьянения.

Кроме этого, выяснилось, что ранее лихач уже был лишен водительских прав за пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU