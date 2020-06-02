Министр Александр Абросимов о Дворце водных видов спорта: «Мы будем им гордиться!»

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:57:26+03:00

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Возведение объекта идет в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

При проектировании Дворца водных видов спорта учитывались олимпийские стандарты, поэтому в нем можно будет проводить соревнования международного уровня.

- Прежде всего, мы ориентировались на требования Международной федерации плавания (FINA). Готовим объект, в котором можно будет проводить международные и всероссийские соревнования. Например, для проведения таких соревнований необходима система хронометража. Лучшим производителем такой системы считается Япония. Особенность в том, что она может работать даже при отключении электричества и оборудована всем необходимым для проведения соревнований для слабослышащих спортсменов. В нашей стране такая система установлена только на тех объектах, где тренируется сборная страны. Дворец водных видов спорта станет пятым бассейном в России, где она будет оборудована. Убежден, что мы будем им гордиться! - рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Это первый бассейн в регионе, где будет десять дорожек длиной 50 метров каждая. Он будет оборудован всем необходимым по олимпийскому стандарту. Возможно применение международной системы хронометража и судейства, которой оборудовано всего пять бассейнов в России. На прыжковом бассейне планируется установить восемь трамплинов.

Здесь будут установлены современные стартовые помосты. Они необходимы для визуальных ориентиров пловцов при выполнении разворота. Кроме того, помосты снижают волнообразование и помогают избежать травм. Они будут установлены с трех сторон. Это позволит разбить бассейн на две универсальные чаши по 25 метров. Можно будет проводить соревнования и на «короткой» воде.

Дворец водных видов спорта станет единственным бассейном в области, где будет установлен экран размером 7,5 на 4 метра. Такие есть только на тех объектах, где проводят соревнования европейского и мирового уровней. На экране в режиме реального времени будет транслироваться съемка с видеокамер, которые можно установить в том числе и под водой. Это позволит исключить спорные моменты при определении победителей. Экран размером чуть меньше (5 на 4 метра) будет установлен в прыжковом комплексе.

Также это первый в регионе бассейн, где будет оборудована специальная ванна для прыжков в воду.

- Сейчас прыгуны тренируются только в бассейне «Саратов» и в Балакове. На одной воде приходилось работать всем вместе: и профессиональным прыгунам, и профессиональным пловцам. Часто бывают споры, — рассказал директор Областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Андрей Голохвастов.

Ввод Дворца водных видов спорта запланирован на конец текущего года. Поэтому в регионе его строительство контролируется на самом высоком уровне, стройплощадку регулярно посещает губернатор Валерий Радаев. В ходе визита 29 мая подрядчик рассказал главе региона о ходе работ.

На данный момент строители начали облицовку фасада. Со стороны входов, в соответствии с проектом, он будет стеклянный. Строители уже приступили к внутренней отделке, подведению коммуникаций, монтажу крыши.

- Красиво будет, - отметил Валерий Радаев, оценив фасад будущего Дворца водных видов спорта.

Внутри здания губернатор прошелся по этажам, осмотрел чаши бассейнов. Темпы работ, которые выдерживают подрядчики, его не устроили.

- Ни шатко ни валко. Направление требует другого отношения и подходов. Просил бы обратить внимание, - сказал он профильным чиновникам, курирующим возведение объекта.

Также Валерий Радаев потребовал ускорить закупку оборудования, чтобы синхронизировать его установку с отделочными работами.

- Нужно увеличить темпы кровельных работ. Это ключевой момент для дальнейшей работы в чашах бассейна и отделки внутренних помещений. Ускоряйтесь, пока темпы недостаточные, - подчеркнул глава региона.

СКАЗАНО

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья ЗАХАРОВ, интервью от

19 сентября 2018 года:

- Дворец водных видов спорта нам необходим на все сто процентов, речь идёт о серьезном деле и проведении больших спортивных мероприятий, которые в первую очередь покажут и прославят наш город как спортивную столицу Поволжья. Об этом мы уже говорим очень давно. И я в Москве постоянно спрашиваю о нашем будущем бассейне. Надеюсь, что он построится и мы станем ещё более современным, спортивным городом. Есть много идей и мыслей по поводу правильной работы с этим объектом в плане достижения высоких спортивных результатов.

СПРАВКА

Строительство Дворца водных видов спорта началось в 2014 году, однако было прервано из-за проблем с финансированием. В 2019 году объект вошел в национальный проект «Демография», и работы возобновились. О выделении средств федерального бюджета на Дворец водных видов спорта в Саратове стало известно по итогам встречи губернатора Валерия Радаева с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в январе 2019 года. Тогда же были названы суммы: 104 млн рублей поступило в прошлом году, еще 591,4 млн - в текущем.

Согласно срокам, указанным в распоряжении за подписью Дмитрия Медведева, возглавлявшего тогда Правительство РФ, Саратовский дворец водных видов спорта площадью 17,1 тыс. кв. м должен быть готов в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU