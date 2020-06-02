Продлен арест бывшей балашовской судье Татьяне Шевлягиной
В Саратовской области продлен срок ареста бывшей мировой судье Татьяне Шевлягиной.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее продержат под стражей до 17 июля.
Напомним, Татьяна Шевлягина работала мировым судьей участка №1 Балашовского района. По версии следствия, она причастна к 23 преступлениям: превышение полномочий и получение взяток. Якобы с 2011 по 2014 год за деньги она принимала незаконные решения о признании права собственности на недвижимость в Балашовском и Балаковском районах за конкретными лицами.
Преступления были выявлены следователями СК по Саратовской области и оперативниками УФСБ региона.
Расследование продолжается.
Напомним, Татьяна Шевлягина была арестована заочно, долгое время скрывалась от следствия и только 2 апреля 2020 года ее отправили в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU