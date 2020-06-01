Кого в Саратове рожают больше - девочек или мальчиков: статистики дали ответ

1 Июнь 2020 2020-06-01T23:23:58+03:00

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Саратовстат к Дню защиты детей, который отмечался 1 июня, решил напомнить, некоторую статистику по детям из предыдущих переписей населения. Также уточнил, кого все-таки в регионе рождается больше - девочек или мальчиков.

- По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, среднее число рожденных детей в Саратовской области в расчете на 1000 женщин составляло 1490. Во время переписи 2010 года этот показатель снизился до 1453 детей. При этом в городе, по данным переписи 2002 года, на 1000 женщин родилось 1336 детей, а по данным 2010 года — 1331 ребенок; в селе 1951 и 1827 детей соответственно, - сообщили в Саратовстате.

Это говорит о том, что за прошедший период меньше стали рожать женщины и в городах и в сельской местности, но спад особенно заметен на селе.

Кроме этого, статистики поделились информацией за 2019 год. По предварительным данным, тогда родилось 20 тысяч малышей. Около 40% из них были первенцами, еще 39% - вторыми, и чуть более 21% - третьими и последующими. То есть каждый пятый малыш появился в семье, которая уже была или стала с этого момента считаться многодетной.

В Саратовской области в 2019 году зафиксировали 451 тысячу детей в возрасте до 18 лет. Больше пока рожают мальчиков - их до сих пор среди детей 51%.

- Почти 75% детей жили в городах, а 25% - в селе. Большая часть детей – более 30% - находится в возрасте 5-9 лет, без малого 28% - 10-14 лет, почти 27% - 0-4 года, и еще 15% - в возрасте 15-17 лет, - уточнили в Саратовстате.

Напомним, ранее планировалось, что основной этап новой Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Сейчас Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU