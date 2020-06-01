2020-06-01T21:31:40+03:00
Происшествия

Следователи проверяют гибель раздавленного погрузчиком мужчины в Балашове

Трагедия произошла днем 1 июня
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Балашове Саратовской области начала проверка смерти 49-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительной версии, днем 1 июня рядом со складами на улице 30 лет Победы, 170а, мужчина на автопогрузчике пытался перевезти бетонную плиту.

- Предположительно, из-за влажного грунта под машиной и смещения центра тяжести в момент поднятия плиты, автопогрузчик опрокинулся на левый бок, придавив рабочего, — сообщили в СУ СКР.

На место были вызваны медики скорой помощи и областные спасатели. Последние извлекли пострадавшего из-под погрузчика, но он уже скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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