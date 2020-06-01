Следователи проверяют гибель раздавленного погрузчиком мужчины в Балашове
В Балашове Саратовской области начала проверка смерти 49-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
По предварительной версии, днем 1 июня рядом со складами на улице 30 лет Победы, 170а, мужчина на автопогрузчике пытался перевезти бетонную плиту.
- Предположительно, из-за влажного грунта под машиной и смещения центра тяжести в момент поднятия плиты, автопогрузчик опрокинулся на левый бок, придавив рабочего, — сообщили в СУ СКР.
На место были вызваны медики скорой помощи и областные спасатели. Последние извлекли пострадавшего из-под погрузчика, но он уже скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU