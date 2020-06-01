Водителя в Балашове раздавило погрузчиком

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:16:36+03:00

На месте ЧП в Балашове

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Днем 1 июня в Балашове на территории одного из местных предприятий произошел несчастный случай. В результате погиб человек.

Под подгрузчиком погиб 50-летний мужчина – водитель спецтехники. Как сообщил сайт ЧП-Саратов, все это случилось на улице 30 лет Победы, на участке, принадлежащем ИП Спирин.

Приехавшие спасатели извлекли мужчину из-под перевернувшегося погрузчика, медики скорой помощи констатировали смерть. Обстоятельства случившегося выясняют следователи СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU