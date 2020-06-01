Водителя в Балашове раздавило погрузчиком
Машина перевернулась и придавила мужчину
На месте ЧП в Балашове
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Днем 1 июня в Балашове на территории одного из местных предприятий произошел несчастный случай. В результате погиб человек.
Под подгрузчиком погиб 50-летний мужчина – водитель спецтехники. Как сообщил сайт ЧП-Саратов, все это случилось на улице 30 лет Победы, на участке, принадлежащем ИП Спирин.
Приехавшие спасатели извлекли мужчину из-под перевернувшегося погрузчика, медики скорой помощи констатировали смерть. Обстоятельства случившегося выясняют следователи СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU