В рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в Саратовской области на медицину потратят 4,9 млрд рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:37:16+03:00

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на брифинге 1 июня рассказал о реализации в текущем году региональным минздравом национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных президентом России Владимиром Путиным.

В числе прочего, для развития материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений планируется приобретение 123 единицы медицинского оборудования для 34 медицинских организаций. Продолжится дооснащение районных больниц ультразвуковым оборудованием. Детские поликлиники и соответствующие поликлинические отделения медицинских организаций будут оснащены офтальмологическим, реабилитационным оборудованием. Для консультативной поликлиники ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» запланировано обновление оборудования для функциональной диагностики. За счет средств областного бюджета планируется проведение организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений по принципу «бережливой поликлиники» в 11 медорганизациях.

Также Олег Костин рассказал, что в 2020 году по госпрограмме «Развитие здравоохранения» запланировано потратить 6,1 млрд рублей, из них в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» – 4,9 млрд рублей.

Также на реализацию отдельных мероприятий – 1,2 млрд рублей:

496,1 млн рублей – на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией;

464,5 млн рублей – на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан;

95,1 млн рублей – на развитие паллиативной медицинской помощи (приобретение медицинских изделий и лекарственных препаратов);

76,1 млн рублей – на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, с населением до 50 тыс. человек. Врачам платят по 1 или 1,5 млн рублей, фельдшерам по 500 или 750 тыс. руб. в зависимости от территорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU