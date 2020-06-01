2020-06-01T20:28:44+03:00
Общество

Что строят в Саратове на площади перед цирком, на смотровой площадке у аэропорта и перед ДК Россия: Мэрия города провела объезд

Эти исторические места решено реконструировать
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Площадь между цирком и Крытым рынком. Фото пресс-службы мэрииПлощадь между цирком и Крытым рынком. Фото пресс-службы мэрии
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Руководство саратовской мэрии проверило 1 июня, как идут работы по реконструкции нескольких общественных территорий. Они ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» инициированного президентом Путиным.

В сквере на 2-ой Садовой готовятся проложить новую основную аллею, велодорожку и зону для прогулок с собаками.

На площади Кирова между цирком и Крытым рынком готовятся бетонировать пространство вокруг фонтана. Параллельно идет ремонт подземных коммуникаций. Проектом предусмотрена установка новых энергосберегающих фонарей, высадку более 100 деревьев и около 150 кустарников.

Площадь перед ДК Россия. Фото пресс-службы мэрии

Площадь перед ДК Россия. Фото пресс-службы мэрии

Обещают в мэрии высадить 14 новых деревьев и на площади у ДК «Россия», где готовятся строить фонтан. Обещают установить 18 фонарей, скамьи различной конфигурации.

На смотровой площадке над городом у старого аэропорта начинают строительство подпорной стенки. Смотровую площадку увеличат за счет территории, ранее занимаемой автостоянкой, планируют организацию здесь зон для тихого отдыха.

Отдельно, после скандалов с вырубкой деревьев в городе, мэрия сообщает, что в зеленой зоне сохраняются все существующие деревья и посадят 34 новых, а также 16 кустарников.

Смотровая площадка перед старым аэропортом на Соколовой горе

Смотровая площадка перед старым аэропортом на Соколовой горе

- На сегодняшний день требования к подрядным организациям одни – придерживаться графика и увеличивать количество рабочих. Несмотря на сроки окончания контрактов, необходимо сдавать объекты раньше, - сказал по итогам объезда Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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