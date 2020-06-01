2020-06-01T20:06:11+03:00
Общество

В июле саратовцев ждет дополнительный выходной среди недели

Решение об этом уже принято президентом России
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В июле саратовцев ждет дополнительный выходной для важного событияВ июле саратовцев ждет дополнительный выходной для важного событияФото: Екатерина Семенова
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Голосование по поправкам в конституцию РФ пройдет 1 июля 2020 года. Решение об этом принял президент Путин.

Не смотря на то, что голосовать можно будет всю неделю, с 25 июня, именно 1 июля, среда, назначена выходным днем ради процесса голосования.

Дату отодвинули с 24 июня, когда пройдет Парад Победы, «чтобы не смешивать».

Не станут мешать плебесцит и с ЕГЭ.

Единый госэкзамен будет проходить в школах, где состоится и голосование. Но ЕГЭ назначат на 3 июля, до этого все школы продезинфицируют после голосовавших.

Министр просвещения Кравцов, заверил президента, что экзаменам ничего не помешает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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