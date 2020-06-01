В июле саратовцев ждет дополнительный выходной среди недели
Голосование по поправкам в конституцию РФ пройдет 1 июля 2020 года. Решение об этом принял президент Путин.
Не смотря на то, что голосовать можно будет всю неделю, с 25 июня, именно 1 июля, среда, назначена выходным днем ради процесса голосования.
Дату отодвинули с 24 июня, когда пройдет Парад Победы, «чтобы не смешивать».
Не станут мешать плебесцит и с ЕГЭ.
Единый госэкзамен будет проходить в школах, где состоится и голосование. Но ЕГЭ назначат на 3 июля, до этого все школы продезинфицируют после голосовавших.
Министр просвещения Кравцов, заверил президента, что экзаменам ничего не помешает.
ИСТОЧНИК KP.RU