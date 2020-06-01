Двое детей пострадали в ДТП в Балаково

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:39:20+03:00

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Вечером 1 июня около 17.05 в Балаково Саратовской области дорогу на улице Вокзальная не поделили два ВАЗа-2115.

Столкновение произошло недалеко от дома №10/7. За рулем одного из авто сидел 40-летний мужчина, по данным областной ГИБДД, именно он допустил столкновение с другим ВАЗом, за рулем которого был 39-летний водитель.

В результате прибывшие на место аварии медики госпитализировали двух детей из машины виновника аварии. 8-летний мальчик и 11-летняя девочка с травмами доставлены в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU