ООО «КВС»: Начисленные ранее пени могут быть отменены

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:57:03+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 по 30 июня 2020 года абоненты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» могут погасить имеющуюся у них задолженность за потребленные услуги компании без оплаты начисленных ранее штрафных санкций. Участником акции «Погаси долги — спишем пени» может стать потребитель (физическое лицо) энергоресурсов, у которого по каким-либо причинам сформировалась задолженность по оплате услуг водоснабжения и водоотведения.

Ознакомиться с Положением об акции, получить более подробную информацию, в том числе о сроках и правилах проведения акции можно по ссылке, а также у специалистов по телефону горячей линии ООО «САРРЦ» 39-07-17.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU