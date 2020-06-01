2020-06-01T16:40:45+03:00
Общество

В Саратовской области заменят 24 фельдшерско-акушерских пункта в 15 районах

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В ходе брифинга, проводимого заместителем председателя регионального правительства Ириной Седовой, министр здравоохранения области Олег Костин рассказал, что саратовский Минздрав планирует сделать в 2020 году в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

Планируется замена 24 ФАПов в 15 районах: Аркадакский (пос. Октябрьский), Аткарский (с. Земляные Хутора, с. Песчанка), Балтайский (с. Большие Озерки, c. Царевщина), Ершовский (c. Марьевка, пос. Садовый), Красноармейский (с. Некрасово), Краснокутский (с. Лавровка), Лысогорский (пос. Раздольное), Новобурасский (с. Малые Озерки, с. Леляевка), Пугачевский (с. Каменка, пос. Тургеневский), Ровенский (пос. Владимирский), Самойловский (с. Александровка, с. Крийнички), Саратовский (п. Ш. Буерак), Татищевский (с. Большая Ивановка), Турковский (с. Ромашовка, с. Львовка, с. Чернавка), Энгельсский (с. Первомайское, с. Терновка).

Приобретаются также семь мобильных медицинских комплексов в районные больницы в Калининск, Петровск, Пугачев, Ртищево, Маркс, р.п. Дергачи и Саратовскую районную больницу.

В региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения путем приобретения 58 единиц оборудования, в том числе ангиографа и КТ для ГУЗ «Областная клиническая больница», ГУЗ СО «Балаковская клиническая больница», ГАУЗ «Энгельсская городская больница № 2», ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю.Я. Гордеева».

Для переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, запланировано приобретение 108 единиц оборудования, в том числе компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, аппараты брахитерапии, рентгенодиагностическое, эндоскопическое и лабораторное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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