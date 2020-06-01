Проекты сельских библиотек Ивантеевского района помогут школьникам стать настоящими патриотами

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:35:06+03:00

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О судьбе земляков в годы Великой Отечественной войны, о Победе и памяти поколений рассказывают проекты работников библиотек Ивантеевского района, представленные на конкурс депутата Госдумы Николая Панкова.

Свои работы также подготовили библиотеки Вольского, Перелюбского, Краснопартизанского, Балаковского, Хвалынского, Пугачевского районов. К ним присоединятся библиотеки и других районов области.

С каждым годом становится все меньше тех, кто сражался на фронте, трудился ради Победы в тылу. А также других свидетелей войны — тех, кто в Великую Отечественную были еще детьми. Их воспоминания бесценны. Многие конкурсные проекты сельских библиотек вовлекают читателей различного возраста в краеведческую работу.

- Молодое поколение обязано знать, через какие жестокие сражения, разруху и страдания прошли их бабушки и дедушки, а для многих уже прабабушки и прадедушки. Наш мир меняется, и меняются люди. Но память о тех, кто сражался, и стал героем, кто не вернулся с кровавых полей сражений, кто не покладая рук работал в тылу, о тех, чье детство было украдено — эта наша память будет жить в наших детях и внуках, — считает Наталья Андреевна Жихарева, работник библиотеки села Николаевка.

Не так просто собрать документы, фотографии, оцифровать семейные архивы, проследить боевой пусть своих односельчан. Для этого приходится обращаться в военные комиссариаты, отправлять запросы в другие регионы страны, прочитать много книг, изучить архивные киноленты. Но в эту работу включается все больше читателей: им интересно узнать о судьбе своих односельчан, а на их примере — о героической судьбе нашего народа.

- Кажется, о каком единстве может идти речь, если ветеранов Великой Отечественной войны и современных школьников разделяет более семи десятков лет? Но знать, помнить и уважать — вот то, что может предостеречь людей от повторения ошибок такой масштабной и беспощадной войны. И, конечно, необходимо действовать: предлагать свою помощь ветеранам, ухаживать за могилами погибших... А еще беречь и углублять знания о войне, — отметила сотрудник библиотеки села Канаевка Светлана Александровна Фролова.

Сегодня читателям недостаточно книг и периодики, признаются работники библиотек. Востребованы новые современные методы работы, которые помогают заинтересовать читателя. В рамках проектов на конкурс Николая Панкова проводятся квесты, создаются видеоролики о самых интересных книгах, проходят виртуальные экскурсии, интерактивные часы истории и многое другое.

- В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне вижу очень большой интерес со стороны нашей молодежи к поисковой и краеведческой работе. Благодаря проектам библиотек, они могут многое узнать о своих родных и односельчанах, найти интересные факты о своем городе или селе. Считаю, это поможет им вырасти настоящими патриотами, — отметил депутат Госдумы Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU