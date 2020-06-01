В «Т Плюс» объяснили разлив горячей воды в центре Саратова
В саратовском филиале «Т Плюс» прокомментировали ситуацию с разливающимся кипятком на пересечении улиц Рабочая и Провиантская.
- Во время проведения переключения при подготовке тепломагистрали № 4 от Саратовской ГРЭС для гидравлических испытаний было выявлено повреждение трубопровода по улице Рабочая (пересечение с улицей Провиантская). Поврежденный участок локализован. Для безопасности автомобилистов и пешеходов данный участок огорожен, — отметили на предприятии.
Напомним, ранее очевидцы сообщили о том, что улицу около места повреждения заволокло паром.
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ИСТОЧНИК KP.RU