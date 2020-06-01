Кипяток заливает дорогу в центре Саратова
В центре Саратова дорогу заливает кипяток.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, горячая вода изливается из-под асфальта на пересечении улиц Провиантская и Рабочая.
Кипяток заливает всю проезжую часть, улицу заволокло паром.
Улицу заволокло густым паром.Видео соцсетей. Автор Максим Борисов
Напомним, накануне филиал «Т Плюс» вел работы на улице Чернышевского, между Радищева и Провиантской.
Из-под асфальта в центре Саратова льется кипяток.Видео соцсетей. Автор Максим Борисов
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ИСТОЧНИК KP.RU