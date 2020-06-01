Кипяток заливает дорогу в центре Саратова

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:38:01+03:00

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В центре Саратова дорогу заливает кипяток.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, горячая вода изливается из-под асфальта на пересечении улиц Провиантская и Рабочая.

Кипяток заливает всю проезжую часть, улицу заволокло паром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782434" frameborder="0"></iframe> Улицу заволокло густым паром.Видео соцсетей. Автор Максим Борисов

Напомним, накануне филиал «Т Плюс» вел работы на улице Чернышевского, между Радищева и Провиантской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782435" frameborder="0"></iframe> Из-под асфальта в центре Саратова льется кипяток.Видео соцсетей. Автор Максим Борисов

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ИСТОЧНИК KP.RU