2020-06-01T13:38:01+03:00
Происшествия

Кипяток заливает дорогу в центре Саратова

Улицу заволокло паром [видео]
Екатерина Семенова
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Улицу заволокло густым паром. Кадр из видео соцсетейУлицу заволокло густым паром. Кадр из видео соцсетей
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В центре Саратова дорогу заливает кипяток.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, горячая вода изливается из-под асфальта на пересечении улиц Провиантская и Рабочая.

Кипяток заливает всю проезжую часть, улицу заволокло паром.

Улицу заволокло густым паром.Видео соцсетей. Автор Максим Борисов

Напомним, накануне филиал «Т Плюс» вел работы на улице Чернышевского, между Радищева и Провиантской.

Из-под асфальта в центре Саратова льется кипяток.Видео соцсетей. Автор Максим Борисов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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