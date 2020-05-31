Энергетики на сутки закрыли движение по улице Чернышевского

31 Май 2020 2020-05-31T10:46:50+03:00

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В Саратове филиал «Т Плюс» начал работы на улице Чернышевского.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, с 11 утра ведутся ремонтно-восстановительные работы на участке от Радищева до Провиантской.

В связи с этим закрыто движение автотранспорта. Также временно прекратили работу троллейбусы маршрутов №2а и 4.

Предполагается, что ремонт завершится утром 1 июня, около 9 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU