Энергетики на сутки закрыли движение по улице Чернышевского
В Саратове филиал «Т Плюс» начал работы на улице Чернышевского.
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, с 11 утра ведутся ремонтно-восстановительные работы на участке от Радищева до Провиантской.
В связи с этим закрыто движение автотранспорта. Также временно прекратили работу троллейбусы маршрутов №2а и 4.
Предполагается, что ремонт завершится утром 1 июня, около 9 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU