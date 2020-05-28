В Саратовской области более 300 медиков заражены коронавирусом
В Саратовской области 319 медработников заражены коронавирусом.
- На выплаты в ФСС направлено 93 заявления. Уже девять человек получили 68 тыс. рублей, — рассказал на заседании регионального правительства первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.
Всего в 12 госпиталях области с пациентами, зараженными коронавирусом, работают 2 020 специалистов в несколько смен. Из этого числа 928 — врачи.
Иммунитет к COVID-19 установлен у 121 медработника.
Также десять лабораторий в Саратовской области проводят 2,5 тыс. исследований на коронавирус в сутки.
С 1 мая поступило 266 обращений и жалоб по выплатам стимулирующих средств медикам.
- Это нервы, это семьи, всем разъяснить, никого не пропустить. Ошибок тут быть не может как у саперов, — отметил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
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ИСТОЧНИК KP.RU