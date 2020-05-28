2020-05-28T11:01:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области более 300 медиков заражены коронавирусом

Иммунитет к COVID-19 установлен у 121 медработника
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В Саратовской области 319 медработников заражены коронавирусом.

- На выплаты в ФСС направлено 93 заявления. Уже девять человек получили 68 тыс. рублей, — рассказал на заседании регионального правительства первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Всего в 12 госпиталях области с пациентами, зараженными коронавирусом, работают 2 020 специалистов в несколько смен. Из этого числа 928 — врачи.

Иммунитет к COVID-19 установлен у 121 медработника.

Также десять лабораторий в Саратовской области проводят 2,5 тыс. исследований на коронавирус в сутки.

С 1 мая поступило 266 обращений и жалоб по выплатам стимулирующих средств медикам.

- Это нервы, это семьи, всем разъяснить, никого не пропустить. Ошибок тут быть не может как у саперов, — отметил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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