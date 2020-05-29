Вячеслав Володин обратился к саратовским властям: Деньги у вас под ногами

29 Май 2020 2020-05-29T12:30:37+03:00

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Вячеслав Володин в паблике своих сторонников в Инстаграм высказался по поводу подхода местных властей к ремонту дорог, тротуаров и шире — к поиску и освоению средств во благо жителей Саратова.

Володин персонально обратился к руководству губернии и областного центра, а также районов.

- Дорогие друзья, наш паблик уникален тем, что ведут его сторонники, но он еще интересен тем, что подписаны на этот паблик очень многие мои коллеги, подписан на него, знаю, губернатор Саратовской области, мэр города Саратова, многие главы районов. И вот сегодняшний разговор - это где-то обращение, в первую очередь, к моим коллегам, ко всем тем, кто работает в разных уровнях органов власти. Речь о чем идет: зачастую слушаю вас и внутренне не могу с этим согласиться. Согласиться с тем, что вы говорите. Вот последнее заявление, когда вроде по делу все было сказано, но звучало следующим образом: если нам деньги будут давать, мы, конечно, дороги сделаем и сделаем их за 4 года, если это будет ежегодно по 2,5 млрд рублей. Друзья мои, да, конечно, если вот так рассуждать, никогда дорог не будет. Рассуждать надо иначе: это мой город, люди мне доверили, сейчас мне помогли, потому что до этого не было решений, но это временно, а дальше мы уже сами будем эти вопросы решать, за помощь спасибо. Но в будущем не меньше 2,5 млрд надо тратить на дороги города, не менее 500 млн надо тратить на тротуары и дальше уже брать обязательства перед жителями и за школы, и за садики, и за общественный транспорт, и за парки. Если вы будете заниматься этим, вам все будут помогать, но отвечать должны вы и только вы, — заметил председатель ГД.

По его мнению вполне по силам властям найти необходимые средства, если внимательнее посмотреть и разобраться в экономических процессах на местах.

И когда речь идет о денежных средствах, они у вас под ногами. Посмотрите, от городской земли практически нет дохода. Налоги, особенно в сфере инвестиций, — об этом говорил, — 18 млрд — это объем по инвестиционным проектам, которые мы с вами обсудили, и в этом году эти проекты реализуются в большинстве своем в городе Саратове. А сколько налогов приходит в городскую казну, в первую очередь, по НДФЛ? А что такое НДФЛ? Это зарплаты людей. Смотришь, строительная организация набрала огромные объемы — 1,5 млрд, а налогов вообще не платит.

Это значит, страдают люди. А дальше кто страдает? Городской бюджет, Фонд медицинского страхования, — отсутствует качество медицинских услуг, — социального страхования и пенсионные права граждан. Так наводите порядок. И в этом плане вам все помогут. А когда вы будете сидеть и ждать, — ну вот нам деньги дадут, мы их освоим, — а это значит, при том подходе, который сейчас есть, у вас одни богатеют, а другие работают, но при этом с попранными правами в рамках этих «серых» схем и мизерных зарплат. Почему у одной строительной организации каменщик получает 40 тысяч, у другой 90 тысяч? Разберитесь. Но если только вы будете ставить перед собой планки, которые надо достигать, не лежа на кровати, а к ним реально нужно пробираться, искать решение, бороться, отстаивать свою позицию, тогда все получится, — сказал Володин.

По его мнению, слов о любви к Саратову уже мало, надо переходить к действиям.

- Мне было очень радостно слышать, что губернатор говорит о Саратове, что это самый любимый наш город, самый лучший город в мире. Но давайте от слов переходить к делу. И относиться к Саратову, как к любимому городу. А для этого много еще надо сделать. И самое главное, у вас есть все возможности для того, чтобы это сделать, чтобы потом не сказали: вот были возможности, не было желания, сейчас есть желание, а нет возможностей. Я думаю, что у нас все получится, если мы будем себя без остатка тратить на то, чтобы город был лучше, а люди, чувствуя это, не уезжали из города, оставались. И тогда у нас с вами, действительно, Саратов будет лучший на земле. Сегодня это наша родина, поэтому мы к ней должны так относиться, — сказал Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU