Математика на ЕГЭ в 2020 году исключена из базового списка

29 Май 2020 2020-05-29T11:53:46+03:00

Сдавать ее будут только те, кто выбрал предмет как профильный

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Предполагается, что ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только по следующим предметам: русский язык, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика ИКТ.

Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена, сдавать можно будет только математику профильного уровня.

Об этом говорится в проекте совместного приказа Министерства просвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Документ опубликовали для общественного обсуждения об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году.

Экзамены будут только для тех, кому их результаты нужны позднее при поступлении в вузы. Ученики десятых классов ЕГЭ в 2020 году не сдают.

Еще одно новшество: сдающие ЕГЭ могут изменить перечень уже выбранных для сдачи предметов. Для этого нужно не позднее, чем за две недели до начала основного периода ЕГЭ, т. е. 29 июня, подать соответствующее заявление в государственную экзаменационную комиссию своего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU