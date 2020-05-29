2020-05-29T10:41:06+03:00
Общество

Мэр Исаев о роли общественников в принуждении властей к разработке политики озеленения Саратова: Этим надо заниматься профессионально

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Мэр Исаев не стал отвечать о роли общественников в принуждении властей к разработке политики озеленения Саратова.

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После подписания 29 мая рамочного соглашения с представителями двух вузов Саратова о совместной работе по теме развития зеленых насаждений в Саратове мэр областного центра ответил на вопросы журналистов.

Он признал, что в городе не было внятной политики по озеленению. Корреспондент «КП-Саратов» задал вопрос, повлияла ли резкая общественная реакция на снос деревьев на подписание сегодняшнего соглашения, и какова в дальнейшем, по мнению мэра, роль общественного мнения в этом вопросе. Мэр ответил, что большое финансирование, которое поступает в город по нацпроектам и по программе Володина по ремонту тротуаров, городское пространство требует формирования и «заниматься этим нужно профессионально».

- Претензии горожан: что они хотят видеть на этот год, следующий — какие планы, какие будут покупаться муниципалитетом зеленые насаждения, кустарники, деревья на какие территории. Здесь нужна и инвентаризация и плановость. Сегодня при таких программах, с перспективой на несколько лет надо этим заниматься профессионально, — сказал Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мэр Исаев о роли общественников в принуждении властей к разработке политики озеленения Саратова: Этим надо заниматься профессионально